Шмыгаль заявил, что "Дія" есть у всех

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Радіо Свобода", вышедшем 20 ноября.

По словам главы правительства, иностранные партнеры Украины оценили эту программу как "best practice – одну из лучших программ и методик, которые могут использоваться".

"У программы есть две цели. В первую очередь это программа поддержки малого и среднего бизнеса. Но эта поддержка целевая. Мы поддерживаем пять направлений, наиболее пострадавших во время COVID. Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что воспользоваться программой смогут все привитые от COVID-19 украинцы, независимо от того, когда они прошли полный курс вакцинации – до ее старта или после.

"Программа будет работать с 19 декабря этого года до 18 декабря 2022 года. Вот так поставим границы. Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дія" те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами. "Дія" сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться только на эти пять направлений, пострадавших от COVID", – сказал глава правительства.

На вопрос, сможет ли получить эту 1 тыс. грн "бабушка-пенсионерка в селе" Шмыгаль ответил: "Дія" есть у всех". Однако, согласно последним данным Минцифры (их обнародовали 28 сентября 2021 года), количество активных пользователей приложения составляет более 7 млн. По данным Госстата, население Украины – 41,3 млн человек.

Журналист возразила, что в селе музеев, креативной индустрии нет, но эти деньги пенсионерам, возможно, нужнее остальных.

"Возможно. Для этого у нас есть программы поддержки пенсионеров и доплачиваем: 500 грн – 80+, 400 грн – 75+. Соответственно, 300 грн будет в этом году для 70+. И дальше в следующие годы – 65 и 60. Соответственно, мы будем охватывать всех пенсионеров. Плюс есть индексация пенсий. А эта программа направлена на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дією" как ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их", – ответил Шмыгаль.