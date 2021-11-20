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Канада отменила карантин для привитых COVID-вакциной CoronaVac, которую используют в Украине

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CoronaVac это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус
CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус
Фото: EPA

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации китайскими COVID-вакцинами CoronaVac (Sinovac), Covilo (Sinopharm) и индийской Covaxin (Bharat Biotech), с 30 ноября смогут путешествовать в Канаду без обязательного карантина. Об этом сообщило Агентство общественного здоровья Канады.

Граждане, привитые этими препаратами, не должны будут предоставлять результаты теста на коронавирус перед въездом. Это также будет относиться к сопровождающим их детям до 12 лет, независимо от того, вакцинированы они или нет.

Одна из этих вакцин – CoronaVac – разрешена и в Украине. Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%

Ранее власти Канады уже отменили карантин для людей, привитых признанными в стране препаратами компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson.

Невакцинированным иностранцам или людям, которые привились не разрешенными в Канаде вакцинами, въезд в страну разрешается только при наличии уважительных причин и при условии отбывания двухнедельного карантина.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Канаде, по данным местного минздрава, подтвердили 1,8 млн случаев COVID-19. Умерло от болезни 29,5 тыс. человек.

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 29,9 млн канадцев (78%), завершили вакцинацию – 28,7 млн (75%).

Теги: Канада, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, CoronaVac
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