Бустерная доза вакцинами от AstraZeneca или Pfizer после курса CoronaVac резко повышает эффективность защиты против COVID-19 – исследование

Массовая вакцинация от COVID-19 в мире началась в конце 2020 года Фото: EPA

Согласно данным специалистов из Малайзии, дополнительная доза CoronaVac повышает эффективность вакцинации до 74%. Если третьей дозой после полного курса вакцинации препаратом CoronaVac станет вакцина от AstraZeneca, эффективность повысится до 94%, бустерная вакцинация препаратом Pfizer повысит эффективность до 95%.

Dos penggalak tingkat keberkesanan dalam mencegah #COVID19 bagi penerima vaksin Sinovac:



* 95% untuk dos ketiga dengan #Pfizer *

* 94% untuk dos ketiga dengan #AstraZeneca *

* 74% untuk dos ketiga dengan #Sinovac *



Dapatkan dos penggalak untuk perlindungan optimum. pic.twitter.com/g5SdBhOjCx — KKMalaysia * (@KKMPutrajaya) November 15, 2021

По информации чилийского Минздрава, третья доза CoronaVac повышает эффективность вакцинации до 80%, AstraZeneca – до 93% и Pfizer – до 90%.