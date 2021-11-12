В ВОЗ считают, что пока нет смысла в прививках от COVID-19 для детей или в бустерных дозах для здоровых взрослых

По его словам, "дело не только в том, сколько людей вакцинировано, дело в том, кто вакцинирован".

"Нет смысла давать бустеры здоровым взрослым или вакцинировать детей, когда медицинские работники, пожилые люди и другие группы высокого риска во всем мире все еще ждут своей первой дозы. Исключение, как мы уже говорили, составляют люди с ослабленным иммунитетом", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, страны с самым высоким охватом вакцинами продолжают накапливать больше вакцин, в то время как страны с низкими доходами "продолжают ждать".

"Ежедневно во всем мире вводят в шесть раз больше бустеров, чем первых доз в странах с низким уровнем дохода. Это скандал, который нужно прекратить", – добавил он.