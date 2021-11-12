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В ВОЗ считают, что пока нет смысла в прививках от COVID-19 для детей или в бустерных дозах для здоровых взрослых

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Массовая вакцинация в мире началась в конце 2020 года
Массовая вакцинация в мире началась в конце 2020 года
Фото: EPA

Вакцинация от коронавируса детей и бустерные дозы вакцины для здоровых людей сейчас не должны быть в приоритете. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 12 ноября, сообщила пресс-служба ВОЗ.

По его словам, "дело не только в том, сколько людей вакцинировано, дело в том, кто вакцинирован".

"Нет смысла давать бустеры здоровым взрослым или вакцинировать детей, когда медицинские работники, пожилые люди и другие группы высокого риска во всем мире все еще ждут своей первой дозы. Исключение, как мы уже говорили, составляют люди с ослабленным иммунитетом", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, страны с самым высоким охватом вакцинами продолжают накапливать больше вакцин, в то время как страны с низкими доходами "продолжают ждать".

"Ежедневно во всем мире вводят в шесть раз больше бустеров, чем первых доз в странах с низким уровнем дохода. Это скандал, который нужно прекратить", – добавил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным Bloomberg, в мире сделали более 7,42 млрд прививок от коронавируса, вакцинация началась в 184 странах. При этом агентство отмечает, что распределение вакцин в мире было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 12 ноября в стране почти 12 млн человек получили первую дозу вакцины, а 8,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, вакцинация, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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