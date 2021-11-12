48% украинцев, которые не намерены прививаться от COVID-19, не доверяют вакцинам. 10% – боятся мутаций в организме – опрос

10% граждан из числа тех, которые выступают против вакцинации, боятся вызванных ею мутаций в организме.
9% опрошенных сказали, что ждут результатов долгосрочных исследований вакцин от коронавируса.
Помимо этого, в качестве причин отказа от прививок респонденты называли: сильный иммунитет (7%), недоверие отечественным врачам, которые занимаются вакцинацией (5%), предположение, что болезнь не настолько серьезная (4%), отказ верить в существование коронавируса (3%), состояние здоровья (2%), запрет церкви на вакцинацию и боязнь чипирования (по 1%).
Еще 9% украинцев выбрали другой вариант ответа.
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.
Согласно результатам опроса, 36% украинцев не собираются вакцинироваться от коронавируса.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
По данным Минздрава, всего с начала кампании одну дозу вакцины получили почти 12 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы более 8,4 млн человек. В общей сложности в Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса.