Япония планирует сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Японии началась в феврале 2021 года Фото: EPA

По словам источников, министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии приняло во внимание сообщения, что эффект от вакцинации начинает ослабевать через шесть месяцев после второй прививки.

Параллельно министерство рассматривает и возможность сохранения интервала в восемь месяцев.

Источники рассказали, что министерство планирует представить это новое предложение на заседании своего консультативный совета экспертов в сегодня, 15 ноября.

Министерство просит местные администрации провести подготовку для того, чтобы они имели возможность начать делать бустерные прививки тем жителям, которые прошли вакцинацию второй дозой по меньшей мере восемь месяцев назад.