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Япония планирует сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса в Японии началась в феврале 2021 года
Вакцинация от коронавируса в Японии началась в феврале 2021 года
Фото: EPA

Япония планирует на два месяца – до шести – сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID-19. Об этом сообщил телеканал NHK.

По словам источников, министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии приняло во внимание сообщения, что эффект от вакцинации начинает ослабевать через шесть месяцев после второй прививки.

Параллельно  министерство рассматривает и возможность сохранения интервала в восемь месяцев.

Источники рассказали, что министерство планирует представить это новое предложение на заседании своего консультативный совета экспертов в сегодня, 15 ноября.

Министерство просит местные администрации провести подготовку для того, чтобы они имели возможность начать делать бустерные прививки тем жителям, которые прошли вакцинацию второй дозой по меньшей мере восемь месяцев назад.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Японии, в стране за время эпидемии подтвердили 1,7 млн случаев болезни,18 тыс. человек умерли.

Вакцинация от коронавируса в стране началась в феврале 2021 года. В стране применяют вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

По данным агентства Bloomberg, в Японии 75% населения получили две дозы вакцин от коронавируса, в стране введено 193 млн доз вакцин. В Японии проживает более 125 млн человек.

Теги: Япония, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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