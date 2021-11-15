Япония планирует сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID-19

По словам источников, министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии приняло во внимание сообщения, что эффект от вакцинации начинает ослабевать через шесть месяцев после второй прививки.
Параллельно министерство рассматривает и возможность сохранения интервала в восемь месяцев.
Источники рассказали, что министерство планирует представить это новое предложение на заседании своего консультативный совета экспертов в сегодня, 15 ноября.
Министерство просит местные администрации провести подготовку для того, чтобы они имели возможность начать делать бустерные прививки тем жителям, которые прошли вакцинацию второй дозой по меньшей мере восемь месяцев назад.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным минздрава Японии, в стране за время эпидемии подтвердили 1,7 млн случаев болезни,18 тыс. человек умерли.
Вакцинация от коронавируса в стране началась в феврале 2021 года. В стране применяют вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
По данным агентства Bloomberg, в Японии 75% населения получили две дозы вакцин от коронавируса, в стране введено 193 млн доз вакцин. В Японии проживает более 125 млн человек.