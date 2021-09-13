В Японии оценили эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Большинство из заболевших не были привиты от коронавруса.
Исследование показало, что среди мужчин в возрасте от 20-ти до 60 лет эффективность вакцины составила 89,6–93,4%, среди мужчин старше 60 лет – на 94,7% – 6,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет вакцина показала эффективность в 85,4–91,8%, среди женщин старше 60 – 92,6–96,1%.
Исследование проводилось в период распространения штамма "Дельта", ученые предположили, что вакцина имеет высокую эффективность и против него.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Компания Pfizer, которая вместе с BioNTech разработала вакцину от COVID-19, заявляла, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта".
Вакцинация в стране началась в феврале 2021 года. В стране вакцинируют население препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna, и только недавно начались поставки вакцины от AstraZeneca.
По данным агентства Bloomberg, в Японии 56% населения получили две дозы вакцин от коронавируса, в стране введен 141 млн доз вакцин. В Японии проживает более 125 млн человек.