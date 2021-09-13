В Японии оценили эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

В Японии для вакцинации от коронавируса используют три препарата Фото: EPA

Большинство из заболевших не были привиты от коронавруса.

Исследование показало, что среди мужчин в возрасте от 20-ти до 60 лет эффективность вакцины составила 89,6–93,4%, среди мужчин старше 60 лет – на 94,7% – 6,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет вакцина показала эффективность в 85,4–91,8%, среди женщин старше 60 – 92,6–96,1%.

Исследование проводилось в период распространения штамма "Дельта", ученые предположили, что вакцина имеет высокую эффективность и против него.