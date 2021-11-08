В Японии впервые более чем за год не зарегистрировали смертей от COVID-19

В Японии 73% населения полностью вакцинировано от коронавируса Фото: EPA

В этот день в стране выявили 162 новых случаях заражения коронавирусом, общее число граждан, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, – 100.

Власти Токио сообщили о 21 новом заражении коронавирусом в воскресенье. Среднее значение новых случаев за неделю в столице Японии составило 20,1 по сравнению с 24,6 неделей ранее.

В префектуре Осака, одном из наиболее пострадавших от коронавируса районов, зарегистрировано 39 новых случаев заражения вирусом, отметили журналисты.