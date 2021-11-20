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За сутки в Украине сделали более 300 тыс. COVID-прививок

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В общей сложности в Украине сделано 22,4 млн прививок от коронавируса
В общей сложности в Украине сделано 22,4 млн прививок от коронавируса
Фото: EPA

За сутки в Украине 311 316 человек вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщила в Facebook утром 20 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первую дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы 212 522 человека.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (140 524) и Sinovac (124 671), также 32 229 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 13 892 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304. В общей сложности сделано 22 417 288 прививок.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – подчеркнули в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2001387833357645

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Теги: Украина, вакцинация, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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