За сутки в Украине сделали более 300 тыс. COVID-прививок

В общей сложности в Украине сделано 22,4 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

Первую дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы 212 522 человека.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (140 524) и Sinovac (124 671), также 32 229 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 13 892 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304. В общей сложности сделано 22 417 288 прививок.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – подчеркнули в Минздраве.