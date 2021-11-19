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Кабмин учтет предложения о том, на что можно потратить 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

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Шмыгаль: Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины
Шмыгаль: Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин учтет предложения от нардепов и общественности по поводу направлений использования выплат по 1 тыс. гражданам за вакцинацию от COVID-19. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 19 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Укринформ".

По его словам, сейчас прорабатывается возможность использования этих средств отдельными категориями граждан, в частности пенсионерами или жителями сел.

"К моменту запуска программы эти детали также будут озвучены и представлены обществу. Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины", – сказал он.

Шмыгаль заявил, что программа направлена как на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии, так и на поощрение вакцинации от коронавируса. Она начнет действовать 19 декабря и продлится 12 месяцев. В основном программа касается креативных индустрий и сферы внутренних перевозок. По словам Шмыгаля, ею смогут воспользоваться почти 6 тыс. субъектов предпринимательства.

"Программа в первую очередь поддержит этот бизнес. А люди получат возможность воспользоваться 1 тыс. грн через "Дію", чтобы получить дополнительные услуги. Важно, что эти средства не будут облагаться налогом и не будут учитываться при расчете субсидии", – добавил он.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.

Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19", – сказал он.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. В Украине по состоянию на 19 ноября первую дозу вакцины получили 12,7 млн человек, а 9,4 млн пациентов получили две дозы и завершили иммунизацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, вакцинация, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус, прививки
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