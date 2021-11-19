Кабмин учтет предложения о том, на что можно потратить 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

По его словам, сейчас прорабатывается возможность использования этих средств отдельными категориями граждан, в частности пенсионерами или жителями сел.

"К моменту запуска программы эти детали также будут озвучены и представлены обществу. Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины", – сказал он.

Шмыгаль заявил, что программа направлена как на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии, так и на поощрение вакцинации от коронавируса. Она начнет действовать 19 декабря и продлится 12 месяцев. В основном программа касается креативных индустрий и сферы внутренних перевозок. По словам Шмыгаля, ею смогут воспользоваться почти 6 тыс. субъектов предпринимательства.

"Программа в первую очередь поддержит этот бизнес. А люди получат возможность воспользоваться 1 тыс. грн через "Дію", чтобы получить дополнительные услуги. Важно, что эти средства не будут облагаться налогом и не будут учитываться при расчете субсидии", – добавил он.