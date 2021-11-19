Нужно хотя бы 70% вакцинированных. Ляшко не исключил повторной вспышки COVID-19

"Мы анализируем ситуацию в европейском регионе, в частности в странах ЕС, там стремительный рост числа случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в достаточно короткий промежуток времени повторную вспышку. Чтобы этого не произошло... нужно всем вакцинироваться. Сегодня украинцев, вакцинированных одной дозой, более 40%, но это еще мало, нужно хотя бы 70 [%]", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

17 ноября 2021 года в Германии было зафиксировано максимальное с начала эпидемии коронавирусной инфекции количество выявленных за сутки инфицированных COVID-19 – 52 826.

Рекордный показатель выявлений новых инфицированных зафиксирован и в Чехии – 22 585 случаев.

По состоянию на 19 ноября в Украине подтвердили 3,3 млн случаев COVID-19, умерло более 80 тыс. человек.

В мире, по данным ВОЗ, по состоянию на 19 ноября подтверждено почти 255 млн случаев COVID-19, умерло 5,1 млн инфицированных.