В Германии и Чехии зафиксированы рекорды выявлений новых случаев COVID-19 за сутки

В Чехии намерены ввести локдаун для не вакцинированных Фото: ЕРА

Предыдущий рекорд в Германии фиксировался 11 ноября, тогда выявили 50 196 новых больных.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала эпидемии в Германии подтвердили уже 5,13 млн случаев коронавирусной инфекции и 98 274 смерти среди инфицированных.

Рекордный показатель выявлений новых инфицированных зафиксирован и в Чехии – 22 585 случаев.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала эпидемии в этой стране подтвердили уже 1,93 млн случаев коронавирусной инфекции и 31 709 смертей среди пациентов с COVID-19.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил в эфире местного телевидения, что с 22 ноября в стране введут так называемую баварскую модель карантина – перемещение людей без прививки или справки о перенесении болезни будет ограничено, написало 17 ноября издание iROZHLAS. Правительство Чехии должно утвердить новые меры утром 18 ноября.