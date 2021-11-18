В Украине за сутки – более 20,5 тыс. новых случаев COVID-19

За все время пандемии в Украине заболели более 3 млн. человек, умерли от болезни – 79,5 тыс. Фото: depositphotos.com

"За сутки 17 ноября в Украине: зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 478, медработников – 377)", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерли от болезни 752 человека, выздоровели 19 633 человек. В больницу попали 3 907 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 18 668 новых случаев коронавирусной инфекции и 769 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 284 008 человек; выздоровело – 2 704 217 человек; летальных исходов – 79 506.