Каждый пятый украинец в ухудшении ситуации с COVID-19 винит людей, отказавшихся вакцинироваться – опрос

40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости.

15% опрошенных обвиняют в этом Министерство здравоохранения.

Также украинцы думают, что вина за увеличение случаев коронавируса в стране лежит на президенте (8%), Кабмине (7%) и местных властях (2%).

Еще 4% опрошенных выбрали другой вариант ответа.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Согласно результатам опроса, 36% украинцев не хотят делать прививку от коронавируса.