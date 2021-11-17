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В Украине стало меньше противников вакцинации от COVID-19 – опрос

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46% украинцев заявили, что уже вакцинировались одной либо двумя дозами
46% украинцев заявили, что уже вакцинировались одной либо двумя дозами
Фото: ЕРА

В Украине уменьшилось количество людей, которые не готовы вакцинироваться от COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 ноября результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

36% украинцев по-прежнему не хотят делать прививку от коронавируса.

В то же время 46% граждан заявили, что уже вакцинировались одной либо двумя дозами.

Еще 16% сказали, что готовы получить вакцину.

Согласно результатам опроса "Рейтинга", опубликованным 2 ноября, тогда вакцинироваться от коронавируса не хотели 43% опрошенных.

36% респондентов утверждали, что получили как минимум одну дозу вакцины, а 18% говорили, что готовы привиться.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В стране по состоянию на 17 ноября сделано более 21 млн прививок. Вакцинированы 12,4 млн человек, из них получили первую дозу – 12,4 млн, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 млн человек. 

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, вакцинация, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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