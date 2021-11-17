В Украине стало меньше противников вакцинации от COVID-19 – опрос

46% украинцев заявили, что уже вакцинировались одной либо двумя дозами Фото: ЕРА

36% украинцев по-прежнему не хотят делать прививку от коронавируса.

В то же время 46% граждан заявили, что уже вакцинировались одной либо двумя дозами.

Еще 16% сказали, что готовы получить вакцину.

Согласно результатам опроса "Рейтинга", опубликованным 2 ноября, тогда вакцинироваться от коронавируса не хотели 43% опрошенных.

36% респондентов утверждали, что получили как минимум одну дозу вакцины, а 18% говорили, что готовы привиться.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.