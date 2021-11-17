Для работы в "желтой" зоне эпидопасности необходимо будет иметь полный курс вакцинации – Минздрав

По словам Ляшко, полный курс вакцинации от коронавируса потребуется и сотрудникам, и посетителям Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Об этом 17 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Изменения будут предусматривать, что и в "желтой" зоне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации от коронавируса. Как для сотрудников, так и для посетителей", – сказал министр.

Ляшко сегодня сообщил, что 600 тыс. украинцев не пришли за второй дозой вакцины от COVID-19, несмотря на то, что время ее введения пришло.

Отдельные области Украины начнут переводить из "красной" зоны карантина на следующей неделе, об этом Ляшко рассказал 16 ноября. Он не уточнил, какие регионы покинут "красную" зону, но глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Луганская и Херсонская области могут перейти в "желтую" зону, если там сохранится положительная динамика.