Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Ситуация стабилизировалась

"Статистика, которую мы получаем сейчас, демонстрирует, что Украина вышла на плато заболеваемости. Практически во всех областях фиксируется снижение и новых случаев, и новых госпитализаций. Говорить о том, что все регионы "красной" зоны выйдут из нее, точно рано, но ситуация стабилизировалась", – сказал он.

По словам главы правительства, "сыграли свою роль и карантинные ограничения, и увеличение количества вакцинированных".

"Но, конечно, главное – это самоотверженная работа украинских медиков", – считает Шмыгаль.

По состоянию на 17 ноября в Украине подтвердили почти 3,3 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 18 668 – за последние сутки. Скончались почти 78,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,7 млн человек.