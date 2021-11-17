На снижение смертности от COVID-19 влияет прием некоторых антидепрессантов – исследование

Ученые проанализировали данные медицинских карт 500 тыс. пациентов из США, 83,5 тыс. из которых заболели COVID-19 с января по сентябрь 2020 года. Выяснилось, что у больных, принимавших флуоксетин (препарат из группы СИОС), риск смерти от COVID-19 был на 28% меньше. У принимавших флуоксетин или флувоксамин риск летального исхода снижался на 26%.
Утверждать об эффективности антидепрессантов с целью снижения смертности от COVID-19 можно будет лишь после крупномасштабных клинических исследований, добавили исследователи.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 254,4 млн случаев COVID-19, умерло 5,1 млн человек.
В октябре 2021 года пресс-служба ООН сообщила, что антивирусный препарат молнупиравир может на 50% сократить риск госпитализации или смерти, если начать его применение на раннем этапе коронавирусной болезни.