Pfizer поделилась лицензией на лекарство против COVID-19. Это сделает его доступным в 95 странах

Компания поделилась лицензией с Патентным фондом лекарственных средств, который поддерживается Организацией Объединенных Наций. Это позволит производителям дженериков сделать препарат широко доступным в 95 странах с низким и средним уровнем доходов, в которых живет 53% населения мира.

"Pfizer не будет получать роялти за продажи в странах с низким уровнем дохода и в дальнейшем откажется от лицензионных платежей за продажи во всех странах, входящих в соглашение", – заявили в фармкомпании.

5 ноября Pfizer объявила о завершении второй фазы испытаний Paxlovid. Его эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.