В Украине больше 2 тыс. вакцинированных от COVID-19 детей, сообщений об осложнениях не было – Лапий

В Украине по состоянию на 17 ноября сделано более 21 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

"Пока что вакцинированных детей в Украине чуть больше 2 тыс., и сообщений об осложнениях не было. Я хочу напомнить, что сообщать о неблагоприятных событиях после иммунизации могут не только медицинские работники, но и пациенты. На сайте государственного экспертного центра Минздрава есть специальный раздел, в который могут поступать сообщения от пациентов или их представителей", – сказал Лапий.

Он отметил, что подобная система работает не только в Украине.

"Эта информация тщательно анализируется, принимается во внимание, проверяется во избежание фейковых сообщений. Такая система работает и в других странах: сообщения передают и медицинские работники, и пациенты", – уточнил Лапий.