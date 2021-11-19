В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 20 тыс. случаев COVID-19

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди новых заболевших 1555 детей и 331 медработник.

За минувшие сутки умерло от болезни 725 человек, выздоровело – 22 304. В больницу попало 3637 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 20 591 новый случай коронавирусной инфекции и 752 смерти среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 304 058 случаев COVID-19, 2 726 521 человек выздоровел, 80 231 – умер.