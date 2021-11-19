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В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 20 тыс. случаев COVID-19

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За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине на утро 19 ноября зафиксировано 20 050 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 1555 детей и 331 медработник.

За минувшие сутки умерло от болезни 725 человек, выздоровело – 22 304. В больницу попало 3637 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 20 591 новый случай коронавирусной инфекции и 752 смерти среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 304 058 случаев COVID-19, 2 726 521 человек выздоровел, 80 231 – умер.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2000522413444187

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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