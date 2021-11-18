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Бывший мэр Киева Омельченко госпитализирован с COVID-19, у него поражены легкие – Кличко

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С июня 2014 года Омельченко депутат Киевского городского совета
С июня 2014 года Омельченко – депутат Киевского городского совета
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший мэр Киева, а ныне депутат Киевского городского совета Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, открыв пленарное заседание Киевсовета, которое транслируется в YouTube.

"Александр Александрович Омельченко находится сейчас в больнице в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале", – сказал Кличко.

Он призвал депутатов соблюдать ключевые правила карантина.

"Немного уменьшилось количество заболеваний [в Киеве], но тем не менее ситуация остается достаточно сложной", – добавил Кличко.

Контекст:

83-летний Александр Омельченко был мэром Киева в 1999–2002 и 2002–2006 годах, причем на выборах 1999 года получил поддержку избирателей в 76%. С июня 2014 года – депутат Киевского городского совета.

Баллотировался в мэры Киева в 2014-м, 2015-м и 2020-м, но безуспешно.  

В 2007–2012 годах Омельченко был депутатом Верховной Рады VI созыва от "Нашей Украины – Народной самообороны", возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

С Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009-м он насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после купил семье погибшего дом и авто. В 2015-м водитель Омельченко на авто политика насмерть сбил женщину. В 2016-м джип с Омельченко за рулем столкнулся с фурой.

В начале июня 2020 года в эфире телеканала "Украина 24" Омельченко заявил: "Я обязан ходить на выборы, пока жив, здоров и не равнодушен к судьбе Киева и Украины. Я же болею этим – и Киевом, и государством".

Теги: Виталий Кличко, депутаты, Киевсовет, Александр Омельченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, мэр
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