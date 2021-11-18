Бывший мэр Киева Омельченко госпитализирован с COVID-19, у него поражены легкие – Кличко

"Александр Александрович Омельченко находится сейчас в больнице в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале", – сказал Кличко.

Он призвал депутатов соблюдать ключевые правила карантина.

"Немного уменьшилось количество заболеваний [в Киеве], но тем не менее ситуация остается достаточно сложной", – добавил Кличко.