В Украине за сутки сделали 298 тыс. прививок от COVID-19

Всего за время пандемии в Украине сделали 21,8 млн прививок от COVID-19, привито 12,5 млн человек Фото: depositphotos.com

Первую дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Comirnaty (131,9 тыс.) и Coronavac (124 тыс.), также 30,1 тыс. прививок сделаны вакциной AstraZeneca.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности сделано 21 811 652 прививок.

"88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – подчеркнули в Минздраве.