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В Украине за сутки сделали 298 тыс. прививок от COVID-19

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Всего за время пандемии в Украине сделали 21,8 млн прививок от COVID-19, привито 12,5 млн человек
Всего за время пандемии в Украине сделали 21,8 млн прививок от COVID-19, привито 12,5 млн человек
Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине 297 832 человека вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщила в Facebook утром 18 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первую дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Comirnaty (131,9 тыс.) и Coronavac (124 тыс.), также 30,1 тыс. прививок сделаны вакциной AstraZeneca.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности сделано 21 811 652 прививок.

"88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – подчеркнули в Минздраве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1999711726858589

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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