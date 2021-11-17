В Кривом Роге задержали мужчину, который делал в гараже поддельные COVID-сертификаты и продавал их по 1200 грн

Объявление о продаже подделок мужчина разместил на одной из торговых площадок в интернете, сообщили в полиции Фото: dp.npu.gov.ua

Мужчину задержали 16 ноября при передаче поддельного документа клиенту на улице.

В полиции сообщили, что он изготовлял поддельные сертификаты в гаражном помещении, используя готовые бланки и поддельные печати одного из медицинских учреждений. У мужчины изъяли сертификаты и печати с признаками подделки, мобильный телефон и флеш-носитель.

Правоохранители выяснили, что объявление о продаже подделок мужчина разместил на одной из торговых площадок в интернете, в течение месяца он сбывал поддельные документы по 1200 грн.

Открыто уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).