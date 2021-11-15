Зеленский поручил полиции и Мининфраструктуры усилить борьбу с подделкой COVID-документов туроператорами

Отмечается, что на совещании представители Национальной полиции и Службы безопасности "доложили о мерах по противодействию фальсификации ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации".

В частности, по фактам изготовления и продажи COVID-сертификатов на прошлой неделе открыто 16 уголовных производств и объявлено четыре подозрения.

"Президент обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры по предотвращению подделки ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации туристическими операторами", – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.