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Рада упростила закупку кислородных станций для COVID-больниц

На кислородные станции для коронавирусных больниц Рада дополнительно выделила 800 млн грн
На кислородные станции для коронавирусных больниц Рада дополнительно выделила 800 млн грн
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла сразу за основу и в целом законопроект №6293, позволяющий закупить кислородные станции в больницы по упрощенной процедуре, передает корреспондент "ГОРДОН".

Замглавы комитета по экономическому развитию, один из авторов документа Роксолана Пидласа ("Слуга народа") напомнила, что 4 ноября Рада выделила 800 млн грн на кислородные станции для больниц, где лечатся пациенты с COVID-19.

Пидласа пояснила: чтобы успеть приобрести станции в этом году, закупки должны пройти по упрощенной процедуре, которая длится не более 10 дней и не подлежит обжалованию. 

Законопроект предлагает временно, на период действия карантина, который устанавливается Кабмином, разрешить больницам и всем, кто проводит закупки кислородных станций для коронавирусных больниц, делать это по упрощенной процедуре.

В комитете по экономическому развитию предложили принять законопроект на одном заседании за основу и в целом, поэтому спикер Руслан Стефанчук ставил его на голосование дважды. Оба раза нардепы поддержали документ. 

Контекст:

Кислородные станции необходимы для обеспечения кислородом больных коронавирусной инфекцией. В Минздраве отмечали, что из-за распространения штамма "Дельта" сейчас больным COVID-19 нужно в пять раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что больницам Украины уже хватает медицинского кислорода. "Мы прошли пик этой волны заболевания – и медицинская система начинает дышать свободнее. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", – сказал президент.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, больницы, Роксолана Пидласа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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