Рада упростила закупку кислородных станций для COVID-больниц

Замглавы комитета по экономическому развитию, один из авторов документа Роксолана Пидласа ("Слуга народа") напомнила, что 4 ноября Рада выделила 800 млн грн на кислородные станции для больниц, где лечатся пациенты с COVID-19.
Пидласа пояснила: чтобы успеть приобрести станции в этом году, закупки должны пройти по упрощенной процедуре, которая длится не более 10 дней и не подлежит обжалованию.
Законопроект предлагает временно, на период действия карантина, который устанавливается Кабмином, разрешить больницам и всем, кто проводит закупки кислородных станций для коронавирусных больниц, делать это по упрощенной процедуре.
В комитете по экономическому развитию предложили принять законопроект на одном заседании за основу и в целом, поэтому спикер Руслан Стефанчук ставил его на голосование дважды. Оба раза нардепы поддержали документ.
Кислородные станции необходимы для обеспечения кислородом больных коронавирусной инфекцией. В Минздраве отмечали, что из-за распространения штамма "Дельта" сейчас больным COVID-19 нужно в пять раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что больницам Украины уже хватает медицинского кислорода. "Мы прошли пик этой волны заболевания – и медицинская система начинает дышать свободнее. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", – сказал президент.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.