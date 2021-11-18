Рада упростила закупку кислородных станций для COVID-больниц

Замглавы комитета по экономическому развитию, один из авторов документа Роксолана Пидласа ("Слуга народа") напомнила, что 4 ноября Рада выделила 800 млн грн на кислородные станции для больниц, где лечатся пациенты с COVID-19.

Пидласа пояснила: чтобы успеть приобрести станции в этом году, закупки должны пройти по упрощенной процедуре, которая длится не более 10 дней и не подлежит обжалованию.

Законопроект предлагает временно, на период действия карантина, который устанавливается Кабмином, разрешить больницам и всем, кто проводит закупки кислородных станций для коронавирусных больниц, делать это по упрощенной процедуре.

В комитете по экономическому развитию предложили принять законопроект на одном заседании за основу и в целом, поэтому спикер Руслан Стефанчук ставил его на голосование дважды. Оба раза нардепы поддержали документ.