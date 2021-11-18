В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19. Предыдущий максимум фиксировался накануне

Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Предыдущий максимальный показатель умерших был зафиксирован накануне, 16 ноября – 1247.

С 8 ноября в России ежедневно умирает не менее 1,2 тыс. больных с COVID-19.

В среду больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (94) и Санкт-Петербурге (79). Столица страны является регионом с наибольшим числом смертей среди инфицированных – 33 067.

Всего с начала эпидемии от этой болезни умерло 260 335 россиян, зафиксировано 9,2 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 1,3 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.