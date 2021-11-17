В РФ зафиксировали новый суточный максимум смертности от коронавируса

За все время эпидемии в РФ зафиксировали почти 9,2 млн случаев COVID-19, выздоровело около 7,9 млн россиян, скончалось – 259 тыс.
При этом за последние сутки зафиксировали 1247 летальных случаев. Это максимум за все время эпидемии в стране, предыдущий рекорд суточной смертности (1241 летальный случай) фиксировали 12 ноября.
Смертность от коронавируса на уровне более 1200 случаев в сутки держится в РФ уже более недели – с 8 ноября.
Уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестой день подряд, отмечает "Коммерсантъ".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.