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В РФ зафиксировали новый суточный максимум смертности от коронавируса

Уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестой день подряд, суточная смертность растет более недели
Уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестой день подряд, суточная смертность растет более недели
Фото: ЕРА

За сутки 16 ноября в России подтвердили 36,6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные специализированного правительственного портала.

За все время эпидемии в РФ зафиксировали почти 9,2 млн случаев COVID-19, выздоровело около 7,9 млн россиян, скончалось – 259 тыс. 

При этом за последние сутки зафиксировали 1247 летальных случаев. Это максимум за все время эпидемии в стране, предыдущий рекорд суточной смертности (1241 летальный случай) фиксировали 12 ноября

Смертность от коронавируса на уровне более 1200 случаев в сутки держится в РФ уже более недели – с 8 ноября. 

Уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестой день подряд, отмечает "Коммерсантъ"

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, эпидемия, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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