В РФ зафиксировали новый суточный максимум смертности от коронавируса

Уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестой день подряд, суточная смертность растет более недели Фото: ЕРА

За все время эпидемии в РФ зафиксировали почти 9,2 млн случаев COVID-19, выздоровело около 7,9 млн россиян, скончалось – 259 тыс.

При этом за последние сутки зафиксировали 1247 летальных случаев. Это максимум за все время эпидемии в стране, предыдущий рекорд суточной смертности (1241 летальный случай) фиксировали 12 ноября.

Смертность от коронавируса на уровне более 1200 случаев в сутки держится в РФ уже более недели – с 8 ноября.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестой день подряд, отмечает "Коммерсантъ".