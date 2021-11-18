В секретариате Кабмина Украины 99% сотрудников вакцинированы от COVID-19 или переболели

В Кабмине не ответили на вопрос, сколько невакцинированных сотрудников секретариата отстранены от работы Фото: depositphotos.com

98,7% сотрудников получили минимум одну дозу вакцины или перенесли коронавирусную болезнь за последние шесть месяцев. В Кабмине не ответили на вопрос, сколько невакцинированных сотрудников секретариата и структурных подразделений были отстранены от работы.

По состоянию на 12 ноября в Министерстве по делам ветеранов вакцинировано 97% сотрудников, от работы отстранили двоих. В Министерстве социальной политики вакцинировано 98% сотрудников, отстраненных от работы нет. В Министерстве развития общин и территорий привились 95,7% сотрудников, отстранены от работы девять невакцинированных.

По состоянию на 15 ноября в Министерстве молодежи и спорта привились от коронавируса 95,8% сотрудников, от работы отстранен один. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вакцинировано 96,2% сотрудников, отстраненных от работы нет.

По состоянию на 17 ноября в Министерстве образования и науки вакцинировано 92,6% сотрудников, отстранены от работы двое.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня опубликования – с 8 ноября.