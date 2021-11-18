В секретариате Кабмина Украины 99% сотрудников вакцинированы от COVID-19 или переболели

98,7% сотрудников получили минимум одну дозу вакцины или перенесли коронавирусную болезнь за последние шесть месяцев. В Кабмине не ответили на вопрос, сколько невакцинированных сотрудников секретариата и структурных подразделений были отстранены от работы.
По состоянию на 12 ноября в Министерстве по делам ветеранов вакцинировано 97% сотрудников, от работы отстранили двоих. В Министерстве социальной политики вакцинировано 98% сотрудников, отстраненных от работы нет. В Министерстве развития общин и территорий привились 95,7% сотрудников, отстранены от работы девять невакцинированных.
По состоянию на 15 ноября в Министерстве молодежи и спорта привились от коронавируса 95,8% сотрудников, от работы отстранен один. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вакцинировано 96,2% сотрудников, отстраненных от работы нет.
По состоянию на 17 ноября в Министерстве образования и науки вакцинировано 92,6% сотрудников, отстранены от работы двое.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня опубликования – с 8 ноября.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября Ляшко. По состоянию на 18 ноября в Украине подтвердили более 3,2 млн случаев COVID-19, умерли 79,5 тыс. человек.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9,2 млн.