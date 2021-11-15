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В Харьковской области отстранили более 900 невакцинированных преподавателей вузов

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По словам Хаустова, прививки от COVID-19 в регионе сделали 38% людей
По словам Хаустова, прививки от COVID-19 в регионе сделали 38% людей
Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области от работы отстранили 1229 работников сферы образования, которые не привились от коронавируса. Об этом 15 ноября сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской областной госадминистрации Максим Хаустов, пишет пресс-служа ОГА.

По его информации, отстранены 103 педагога школ, 37 сотрудников дошкольных учреждений, 33 – заведений профессионально-технического образования, 64 – профессионального высшего образования и 992 преподавателя вузов.

В ОГА отметили, что уровень вакцинации в регионе растет. Прививки от COVID-19 сделали 842 394 человека, 38% от общего количества населения, которое может вакцинироваться. 606,1 тыс. человек завершили вакцинальную кампанию.

"За весь период вакцинальной кампании проведено 2598 прививок лицам от 12 до 18 лет. За вакцинальную кампанию было проведено 354 837 прививок лицам старше 60 лет", – сказал Хаустов.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет 8 ноября сообщил, что одной дозой вакцины от коронавируса привились почти 93% учителей.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,2 млн человек, полностью иммунизированы 8,7 млн.

Теги: Украина, Харьков, образование, Харьковская область, вакцинация, преподаватели, Харьковская ОГА, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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