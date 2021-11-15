В Харьковской области отстранили более 900 невакцинированных преподавателей вузов

По словам Хаустова, прививки от COVID-19 в регионе сделали 38% людей Фото: kharkivoda.gov.ua

По его информации, отстранены 103 педагога школ, 37 сотрудников дошкольных учреждений, 33 – заведений профессионально-технического образования, 64 – профессионального высшего образования и 992 преподавателя вузов.

В ОГА отметили, что уровень вакцинации в регионе растет. Прививки от COVID-19 сделали 842 394 человека, 38% от общего количества населения, которое может вакцинироваться. 606,1 тыс. человек завершили вакцинальную кампанию.

"За весь период вакцинальной кампании проведено 2598 прививок лицам от 12 до 18 лет. За вакцинальную кампанию было проведено 354 837 прививок лицам старше 60 лет", – сказал Хаустов.