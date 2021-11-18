"ПриватБанк" предупреждает о новых схемах мошенников под видом выплат за вакцинацию от COVID-19

"Выплата COVID-19" – такую новую схему придумали изобретательные мошенники. Вам приходит сообщение о выплате на несколько тысяч гривен. Все, что нужно сделать, – перейти по ссылке и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт. Пожалуйста, не ведитесь на эти уловки!" – предостерегают клиентов в "ПриватБанке".

Пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга опубликовал в Facebook фото сообщения, которое мошенники распространяют среди клиентов учреждения. В нем неизвестные предлагают получить "выплату COVID-19" в размере 7 тыс. грн.

В "ПриватБанке" отмечают, что ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и указывать свои личные данные и данные банковской карты.