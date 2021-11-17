Шмыгаль рассказал детали о выплате 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19

Полученные средства можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом, а также путешествия поездом или самолетом по Украине.
"Приблизительно 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в этой программе. 3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – написал Шмыгаль.
По словам премьер-министра, налогами эти деньги облагаться не будут, на получение субсидии не повлияют.
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 12,4 млн человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 9 млн человек. В общей сложности сделали 21,5 млн прививок.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.
Позже стало известно, что тысячу гривен, которые Зеленский обещал всем украинцам, вакцинированным двумя дозами против коронавируса, не дадут наличными. Деньги можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом Украины Владимиром Зеленским 1 тыс. грн для полностью вакцинированных против COVID-19 профинансируют сами украинцы, которые выплачивают налоги.