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Шмыгаль рассказал детали о выплате 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19

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Шмыгаль: вакцинированные от COVID-19 получат по 1 тыс. грн на виртуальные платежные карты
Шмыгаль: вакцинированные от COVID-19 получат по 1 тыс. грн на виртуальные платежные карты
Фото: EPA

Полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут получить по 1 тыс. грн на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года. Об этом 17 ноября сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Полученные средства можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом, а также путешествия поездом или самолетом по Украине.

"Приблизительно 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в этой программе. 3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, налогами эти деньги облагаться не будут, на получение субсидии не повлияют.

Контекст:

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 12,4 млн человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 9 млн человек. В общей сложности сделали 21,5 млн прививок

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19. 

Позже стало известно, что тысячу гривен, которые Зеленский обещал всем украинцам, вакцинированным двумя дозами против коронавируса, не дадут наличными. Деньги можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом Украины Владимиром Зеленским 1 тыс. грн для полностью вакцинированных против COVID-19 профинансируют сами украинцы, которые выплачивают налоги. 

Теги: вакцинация, помощь, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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