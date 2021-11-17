Шмыгаль рассказал детали о выплате 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19

Шмыгаль: вакцинированные от COVID-19 получат по 1 тыс. грн на виртуальные платежные карты Фото: EPA

Полученные средства можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом, а также путешествия поездом или самолетом по Украине.

"Приблизительно 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в этой программе. 3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, налогами эти деньги облагаться не будут, на получение субсидии не повлияют.