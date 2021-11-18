Рада предварительно выделила 3 млрд грн на поддержку бизнеса. Их могут направить на выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным

Законопроект предполагает внесение поправок в государственный бюджет на 2021 год и увеличение доходной части бюджета на 3 млрд грн – до 1,15 трлн грн.

В редакции к первому чтению законопроект предполагает расходование данных средств на социальную поддержку застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.

По словам члена бюджетного комитета парламента Леси Забуранной ("Слуга народа"), ко второму чтению законопроект будет доработан.

Парламент также сократил сроки подготовки проекта закона ко второму чтению.

Финансировать программу предполагается "за счет перевыполнения в январе – октябре плановых показателей поступлений в доходную часть государственного бюджета налога на прибыль предприятий, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и специальное использование воды, а также налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения", говорится в пояснительной записке к документу.

При этом нардеп от "Голоса" Инна Совсун отметила, что на выплаты по 1 тыс. грн только тем украинцам, которые уже вакцинированы, понадобится более 9 млрд грн. "Я не понимаю, откровенно говоря, где правительство, власть, президент, фракция "Слуга народа" в парламенте планируют взять деньги на всех, кто в конце концов будет вакцинирован", – отметила она.