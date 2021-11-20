За сутки в больнице тратится больше кислорода, чем до пандемии за год – главврач киевской больницы Мостепан

"Если вообще смотреть на статистику и цифры, ситуация крайне напряженная. Люди, которые сейчас попадают в больницу, абсолютно все кислородозависимые", – ответила она на вопрос, какая сейчас в больнице ситуация с коронавирусом.

Она отметила, что за сутки сейчас больница тратит около 7 тонн кислорода, на пике прошлой волны заболеваемости этот показатель составлял около 5 тонн.

"А до коронавируса годовая потребность больницы составляла 4,5 тонны", – подчеркнула Мостепан.

Она рассказала, что в больнице есть 20-тонный криоцилиндр, который обеспечивает 455 точек центральной подачи кислорода, а также дополнительно кислородные концентраторы.

На аппаратах искусственного дыхания в 4-й больнице сейчас 42 человека, это, по словам главврача, много.

"Есть неинвазивная вентиляция легких – это на маске, и есть уже принудительная, когда полностью аппарат дышит за человека. 30% – это уже на ИВЛ и около 70% – на неинвазивной вентиляции", – пояснила она.

Мостепан также отметила, что 97% пациентов с COVID-19 сейчас не вакцинированы от коронавируса.

"Основной процент вакцинированных имеет легкое течение, все они амбулаторные, и даже в больницу попадают единицы. Это люди, которые должны были попасть, потому что имеют сопутствующие серьезные заболевания", – сказала врач.