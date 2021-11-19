Регулятор США разрешил бустерные прививки вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna всем в возрасте от 18 лет

Бустерные дозы этих вакцин смогут получить все граждане старше 18 лет, которые до этого прошли полный курс иммунизации любой вакциной, разрешенной FDA. Бустерную дозу можно будет получить через полгода после завершения вакцинации препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna и через два месяца после однодозной прививки вакциной от Johnson & Johnson.

"На протяжении всей пандемии COVID-19 FDA работало над тем, чтобы своевременно принимать решения в области общественного здравоохранения по мере развития пандемии. Вакцины против COVID-19 оказались лучшей и высокоэффективной защитой от COVID-19. Разрешение на использование однократной бустерной дозы вакцины Moderna или Pfizer/BioNTech для лиц в возрасте 18 лет и старше поможет обеспечить постоянную защиту от COVID-19, включая серьезные последствия, которые могут возникнуть, такие как госпитализация и смерть", – заявила исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок.

В пресс-службе отметили, что до этого дополнительную дозу могли получить все люди в возрасте от 65 лет, люди в возрасте от 18 лет с высоким риском тяжелого течения COVID-19 и люди в возрасте от 18 до 64 лет с частым контактом с коронавирусом SARS-CoV-2 в медицинских учреждениях или на работе.