Голубовская: У нас реанимации и стационары сейчас заполнены невакцинированными пациентами из групп риска

"Наш самый большой прокол – низкая организация вакцинации минувшим летом. Я на всех эфирах призывала это сделать. Ведь было тихое, спокойное лето. Вот тогда надо было активизировать кампанию на уровне семейных врачей, чтобы они убеждали группы риска, возможно, мобильные бригады организовать. У нас реанимации и стационары сейчас заполнены именно этой категорией. И летальность дают именно они", – подчеркнула Голубовская.

Она отметила, что люди старшего возраста чаще сталкиваются с тяжелым течением болезни.

"У людей моложе 40 лет вероятность умереть почти одинакова – что у вакцинированных, что у невакцинированных. А вот у тех, кто старше 50 лет, риски получить тяжелое заболевание выше в два-три раза, и с каждым прожитым десятилетием они увеличиваются. Поэтому и получилось то, что имеем сейчас. Я всех призываю к раннему противовирусному лечению, которое доступно. Не буду называть препараты, они есть в нашем протоколе. Просто нужно это имплементировать. А обучать врачей – это уже наше дело, и мы им занимаемся круглосуточно", – сказала врач.