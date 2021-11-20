В Украине за сутки COVID-19 заболели 18 тыс. человек

Среди новых заболевших 1463 ребенка и 380 медработников.
За минувшие сутки умерло от болезни 664 человека, выздоровело – 21 979. В больницу попало 3594 пациентов.
Днем ранее в стране подтвердили 20 050 новый случай коронавирусной инфекции и 725 смертей среди пациентов с COVID-19.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 322 308 случаев COVID-19, 2 748 500 человек выздоровели, 80 895 – умерло.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.