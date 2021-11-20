В Украине за сутки COVID-19 заболели 18 тыс. человек

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди новых заболевших 1463 ребенка и 380 медработников.

За минувшие сутки умерло от болезни 664 человека, выздоровело – 21 979. В больницу попало 3594 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 20 050 новый случай коронавирусной инфекции и 725 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 322 308 случаев COVID-19, 2 748 500 человек выздоровели, 80 895 – умерло.