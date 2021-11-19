В России третьи сутки подряд умирает рекордное число пациентов с COVID-19

Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Предыдущие максимальные показатели умерших были зафиксированы 17 ноября (1251) и 16 ноября (1247).
С 8 ноября в России ежедневно умирает не менее 1,2 тыс. больных с COVID-19.
В четверг больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (95) и Санкт-Петербурге (77). Столица страны является регионом с наибольшим числом смертей среди инфицированных – 33 162.
Всего с начала эпидемии от этой болезни умерло 261 589 россиян, зафиксировано более 9,2 млн инфицирований коронавирусом.
По официальной информации, активно COVID-19 болеет 1,3 млн россиян.
В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.