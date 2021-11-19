Австрия первой в Евросоюзе вводит обязательную вакцинацию от COVID-19

В Австрии с 1 февраля 2022 года прививки от COVID-19 станут обязательными Фото: EPA

Канцлер Австрии Александер Шалленберг признал, что справиться с пандемией COVID-19 в стране не удалось. По его словам, несмотря на уговоры, правительство не смогло убедить достаточное количество граждан пройти вакцинацию.

С понедельника, 22 ноября, в Австрии вводится локдаун как для невакцинированных, так и для вакцинированных граждан сроком на 20 дней. Будут закрыты объекты общественного питания и отдыха, людям разрешат покидать свои квартиры и дома лишь в случае крайней необходимости. При этом детские сады и школы закрывать не будут.

С февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной, кроме тех людей, которым нельзя делать прививки от COVID-19 по медицинским показаниям. Уже вакцинированные должны будут пройти ревакцинацию.