Австрия первой в Евросоюзе вводит обязательную вакцинацию от COVID-19

Канцлер Австрии Александер Шалленберг признал, что справиться с пандемией COVID-19 в стране не удалось. По его словам, несмотря на уговоры, правительство не смогло убедить достаточное количество граждан пройти вакцинацию.
С понедельника, 22 ноября, в Австрии вводится локдаун как для невакцинированных, так и для вакцинированных граждан сроком на 20 дней. Будут закрыты объекты общественного питания и отдыха, людям разрешат покидать свои квартиры и дома лишь в случае крайней необходимости. При этом детские сады и школы закрывать не будут.
С февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной, кроме тех людей, которым нельзя делать прививки от COVID-19 по медицинским показаниям. Уже вакцинированные должны будут пройти ревакцинацию.
С 8 ноября 2021 года в Австрии действуют антикоронавирусные ограничения – доступ во многие общественные места, включая рестораны, спортивные заведения, парикмахерские или на мероприятия с участием более 25 человек, открыт только для привитых и переболевших.
По состоянию на 19 ноября, с начала пандемии заболели COVID-19 в стране 1,01 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. За последние сутки в зафиксировано более 15 тыс. новых случаев заболевания.
Согласно данным Our World in Data, в Австрии полностью вакцинированы от COVID-19 5,7 млн человек (64,8% населения).