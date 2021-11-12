В Австрии введут локдаун для непривитых

Канцлер отметил, что введение локдауна для невакцинированных обусловлено резким ростом показателей заражений коронавирусом – почти 11 800 новых случаев за последние сутки.

"Мы должны защитить то большинство населения, которое защитило себя, которое все сделало правильно", – подчеркнул Шалленберг.

По словам канцлера, введение всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным.

Контекст:

С 8 ноября в Австрии действуют антикоронавирусные ограничения – доступ во многие общественные места, включая рестораны, спортивные заведения, парикмахерские или на мероприятия с участием более 25 человек, открыт только для привитых и переболевших.

На данный момент в стране полностью привито от коронавируса около 65% населения. Из них одной дозой вакцинированы 6 млн, двумя дозами – 5,4 млн.