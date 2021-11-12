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Франция и Словакия оставили возможность въезда для вакцинированных украинцев – Кулеба

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Вакцинированные украинцы могут посетить Париж
Вакцинированные украинцы могут посетить Париж
Фото: EPA

Граждане Украины, которые получили полный курс вакцинации от COVID-19, при наличии подтверждающих документов смогут въезжать в Словакию и Францию. Об этом 12 ноября сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", – написал министр.

Позже Кулеба опубликовал еще одно сообщение, касающееся поездок в Словакию. 

"Словакия осталась открытой для путешествий украинцев, прошедших полный курс вакцинации", – отметил глава МИД.

Ранее свои границы оставили открытыми для украинцев Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания, Бельгия, Ирландия и Швеция

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.

Контекст:

При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями: не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список государств, безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 12 ноября в Украине подтвердили более 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, более 75 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Теги: Франция, Словакия, эпидемия, граница, вакцинация, туристы, Дмитрий Кулеба, путешествия, украинцы, ограничения, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, границы
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