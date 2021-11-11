10 стран Евросоюза сохранили возможность въезда для украинцев

Кулеба: МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше Фото: ЕРА

Сначала министр заявил, что Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев.

"Условия – полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", – написал Кулеба.

Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців.



Умови — повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу.



Всі умови в’їзду в Ірландію * https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Позже он добавил, что открытой для украинцев при условии полной вакцинации или наличия отрицательного результата тестирования осталась Швеция.

"Уже 10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше", – подчеркнул министр.