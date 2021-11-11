10 стран Евросоюза сохранили возможность въезда для украинцев

Сначала министр заявил, что Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев.
"Условия – полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", – написал Кулеба.
Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021
Умови — повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу.
Всі умови в’їзду в Ірландію * https://t.co/EFdxgC7a7t
Позже он добавил, что открытой для украинцев при условии полной вакцинации или наличия отрицательного результата тестирования осталась Швеция.
"Уже 10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше", – подчеркнул министр.
Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021
Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше.
Усі умови в’їзду до Швеції * https://t.co/8RkEzCg6Yk
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.
9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19. За членами Евросоюза оставили право отменять временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.
Возможность въезда для вакцинированных украинцев также сохранили Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Австрия, Нидерланды, Дания и Бельгия. Этот список постоянно пополняется.