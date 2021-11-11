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10 стран Евросоюза сохранили возможность въезда для украинцев

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Кулеба: МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше
Кулеба: МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше
Фото: ЕРА

10 стран Евросоюза сохранили возможность въезда на свою территорию для вакцинированных от COVID-19 украинцев. Об этом 11 ноября в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сначала министр заявил, что Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев.

"Условия – полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", – написал Кулеба.

Позже он добавил, что открытой для украинцев при условии полной вакцинации или наличия отрицательного результата тестирования осталась Швеция.

"Уже 10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше", – подчеркнул министр.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19. За членами Евросоюза оставили право отменять временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников. 

Возможность въезда для вакцинированных украинцев также сохранили КипрЭстонияХорватияЧехияАвстрия, Нидерланды, Дания и Бельгия. Этот список постоянно пополняется. 

Теги: Украина, Швеция, вакцинация, Ирландия, Дмитрий Кулеба, путешествия, украинцы, Евросоюз, вакцина
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