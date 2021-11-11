Дания и Бельгия сохранили въезд для вакцинированных украинцев – Кулеба

"Дания сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию", – написал Кулеба. Он подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами в ЕС в целях сохранения свободы путешествий украинцев.
Данія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для громадян України, які пройшли повну вакцинацію.#ВакцинуйсяТаМандруй— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021
МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС задля збереження свободи мандрівок українців.
Усі умови в’їзду до Данії * https://t.co/8RkEzCg6Yk
Бельгия также сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинированы от коронавируса, сообщил Кулеба.
"Ранее в СМИ были противоречивые сообщения о путешествиях украинцев в Бельгию. "Зрада" отменяется", – написал он.
Раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення щодо подорожей українців до Бельгії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021
Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися.#ВакцинуйсяТаМандруй
Усі умови в’їзду до Бельгії і перелік визнаних вакцин * https://t.co/8RkEzCg6Yk
Посольство Украины в Бельгии 9 ноября заявило, что Бельгия ограничивает поездки для украинцев в несущественных (туристических) целях, разрешаются только путешествия по уважительной причине и транзит. Однако позднее оно удалило это сообщение в соцсетях и уточнило, что Бельгия разрешает путешествия из Украины независимо от цели поездки при наличии сертификата, признаваемого странами ЕС и Шенгенского соглашения, о полном курсе вакцинации от COVID-19, осуществленном вакцинами, признанными Европейской комиссией.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.
9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19. За членами Евросоюза оставили право отменять временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.
Возможность въезда для вакцинированных украинцев сохранили Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Австрия, этот список постоянно пополняется.