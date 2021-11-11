Дания и Бельгия сохранили въезд для вакцинированных украинцев – Кулеба

Посольство Украины в Бельгии поначалу заявляло, что Бельгия ограничивает туристические поездки из Украины, но позднее уточнило информацию Фото: depositphotos.com

"Дания сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию", – написал Кулеба. Он подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами в ЕС в целях сохранения свободы путешествий украинцев.

Данія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для громадян України, які пройшли повну вакцинацію.#ВакцинуйсяТаМандруй



МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС задля збереження свободи мандрівок українців.



Усі умови в’їзду до Данії * https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Бельгия также сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинированы от коронавируса, сообщил Кулеба.

"Ранее в СМИ были противоречивые сообщения о путешествиях украинцев в Бельгию. "Зрада" отменяется", – написал он.

Раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення щодо подорожей українців до Бельгії.



Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися.#ВакцинуйсяТаМандруй



Усі умови в’їзду до Бельгії і перелік визнаних вакцин * https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Посольство Украины в Бельгии 9 ноября заявило, что Бельгия ограничивает поездки для украинцев в несущественных (туристических) целях, разрешаются только путешествия по уважительной причине и транзит. Однако позднее оно удалило это сообщение в соцсетях и уточнило, что Бельгия разрешает путешествия из Украины независимо от цели поездки при наличии сертификата, признаваемого странами ЕС и Шенгенского соглашения, о полном курсе вакцинации от COVID-19, осуществленном вакцинами, признанными Европейской комиссией.