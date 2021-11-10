Хорватия не будет закрывать границы для украинцев – Кулеба

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор. МИД продолжает работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан", – написал дипломат.

Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер.



МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи подорожей наших громадян



Всі актуальні умови в’їзду до Хорватіїhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Ранее свои границы оставили открытыми для украинцев Кипр и Эстония.

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.