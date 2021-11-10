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Хорватия не будет закрывать границы для украинцев – Кулеба

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Хорватия стала третьей страной, которая не стала закрывать въезд украинцам
Хорватия стала третьей страной, которая не стала закрывать въезд украинцам
Фото: pixabay.com

Хорватия не стала соблюдать рекомендацию Совета Евросоюза исключить Украину из числа стран, безопасных для путешествий. Об этом в Twitter проинформировал 10 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор. МИД продолжает работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан", – написал дипломат.

Ранее свои границы оставили открытыми для украинцев Кипр и Эстония.

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.

Контекст:

При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями: не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список государств, безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 10 ноября в Украине подтвердили более 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, 74,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Теги: эпидемия, вакцинация, туристы, Дмитрий Кулеба, путешествия, украинцы, иностранцы, дипломаты, ограничения, Евросоюз, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, границы
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