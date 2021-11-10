Чехия остается открытой для вакцинированных украинцев – Кулеба

"Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше", – написал украинский дипломат.

Кулеба подчеркнул, что его ведомство продолжает работать "с партнерами в странах ЕС с целью сохранения свободы передвижения" украинцев.

Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше.



Продовжуємо працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи пересування наших громадян.



Всі актуальні умови в’їзду до Чехіїhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Ранее свои границы оставили открытыми для украинцев Кипр, Эстония, Хорватия и Нидерланды.

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.