Нидерланды не будут закрывать границы для украинцев, появилось дополнительное условие для въезда – Кулеба

"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября, помимо свидетельства о вакцинации, для въезда также потребуется отрицательный тест", – написал украинский дипломат.

Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації.



З 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду також буде необхідний негативний тест.#ВакцинуйсяТаМандруй



Всі умови в’їзду до Нідерландів * https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Ранее свои границы оставили открытыми для украинцев Кипр, Эстония и Хорватия.

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.