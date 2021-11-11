Франция не закрывает границы для вакцинированных от COVID-19 украинцев

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", – написал глава МИД.

Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації. #ВакцинуйсяТаМандруй МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей * Усі умови в’їзду до Франції * https://t.co/8RkEzCg6Yk

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19. За членами Евросоюза оставили право отменять временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников, отмечается на сайте Совета ЕС.

Возможность въезда для вакцинированных украинцев также сохранили Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Швеция, Дания и Бельгия. Этот список постоянно пополняется.