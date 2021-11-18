Четвертая волна COVID накрыла Германию со всей силой – Меркель

"Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше... И ежедневное количество погибших также пугает", – цитирует издание Меркель.

Она призвала скептиков вакцинации изменить свое мнение.

"Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей – это выход из пандемии", – подчеркнула Меркель.

Врио канцлера заявила, что в борьбе с коронавирусом необходимы национальные усилия, и обратилась к региональным властям с просьбой ввести более жесткие ограничения в зависимости от количества инфицированных людей, госпитализированных в течение недели.