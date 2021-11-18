Четвертая волна COVID накрыла Германию со всей силой – Меркель

"Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше... И ежедневное количество погибших также пугает", – цитирует издание Меркель.
Она призвала скептиков вакцинации изменить свое мнение.
"Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей – это выход из пандемии", – подчеркнула Меркель.
Врио канцлера заявила, что в борьбе с коронавирусом необходимы национальные усилия, и обратилась к региональным властям с просьбой ввести более жесткие ограничения в зависимости от количества инфицированных людей, госпитализированных в течение недели.
В четверг, 18 ноября, Германия сообщила о более чем 65 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. Это на 12 тыс. больше, чем в предыдущий день, 17 ноября, когда было зафиксировано почти 53 тыс. заболевших. 264 человека умерли, в результате чего общее число погибших достигло более 98 тыс. человек. За все время пандемии в Германии зафиксировали 5,2 млн случаев инфицирования COVID-19. В стране с населением более 83 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса более 56 млн человек.