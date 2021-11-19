Нардепы создадут ВСК для расследования трат из COVID-фонда – Геращенко

"Принято решение, оппозиционные фракции зарегистрируют ВСК по использованию "ковидного" фонда для того, чтобы изучить, куда эти деньги ушли", – заявила Геращенко.
На момент написания новости проекта постановления о создании соответствующей ВСК на сайте парламента не было.
Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но нардепы уменьшили размер фонда до 64,7 млрд грн. К концу 2020 года общий объем фонда составил 80,9 млрд грн, кассовые расходы составили 66,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов.
Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.
Подробные данные о том, как распределялись и на что тратились деньги фонда, приведены в презентации на сайте Министерства финансов Украины. Согласно им, самую крупную сумму (39,7%, или 26,4 млрд грн) потратили на "стимулирование экономики". Еще 29,2% (19,4 млрд грн) ушли на сферу здравоохранения, 19,3% (12,8 млрд грн) – на соцзащиту. Самый крупный распорядитель средств – Мининфраструктуры, Минздрав – на втором месте.
Сообщалось, что Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.
Глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис в интервью изданию "ГОРДОН" утверждал, что 124 млн грн из фонда исчезли. Эти деньги в службе считают похищенными.