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Нардепы создадут ВСК для расследования трат из COVID-фонда – Геращенко

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Кассовые расходы COVID-фонда составили 66,5 млрд грн
Кассовые расходы COVID-фонда составили 66,5 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады создадут временную следственную комиссию для изучения того, как были потрачены деньги из фонда по борьбе с коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в эфире канала "Украина 24".

"Принято решение, оппозиционные фракции зарегистрируют ВСК по использованию "ковидного" фонда для того, чтобы изучить, куда эти деньги ушли", – заявила Геращенко.

На момент написания новости проекта постановления о создании соответствующей ВСК на сайте парламента не было.

Контекст:

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но нардепы уменьшили размер фонда до 64,7 млрд грн. К концу 2020 года общий объем фонда составил 80,9 млрд грн, кассовые расходы составили 66,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов. 

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Подробные данные о том, как распределялись и на что тратились деньги фонда, приведены в презентации на сайте Министерства финансов Украины. Согласно им, самую крупную сумму (39,7%, или 26,4 млрд грн) потратили на "стимулирование экономики". Еще 29,2% (19,4 млрд грн) ушли на сферу здравоохранения, 19,3% (12,8 млрд грн) – на соцзащиту. Самый крупный распорядитель средств – Мининфраструктуры, Минздрав – на втором месте. 

Сообщалось, что Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.

Глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис в интервью изданию "ГОРДОН" утверждал, что 124 млн грн из фонда исчезли. Эти деньги в службе считают похищенными.

Теги: Верховная Рада, Ирина Геращенко, бюджет, временная следственная комиссия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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