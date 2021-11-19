Нардепы создадут ВСК для расследования трат из COVID-фонда – Геращенко

"Принято решение, оппозиционные фракции зарегистрируют ВСК по использованию "ковидного" фонда для того, чтобы изучить, куда эти деньги ушли", – заявила Геращенко.

На момент написания новости проекта постановления о создании соответствующей ВСК на сайте парламента не было.