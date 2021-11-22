Канада одобрила вакцину Pfizer для детей от пяти лет

Это первая вакцина против COVID-19, разрешенная в Канаде для использования в этой возрастной группе, отмечает минздрав страны. В декабре прошлого года она была разрешена для людей в возрасте от 16 лет, а в мае этого – от 12 до 15 лет.
В ведомстве считают, что преимущества этой вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет перевешивают риски. Препарат будут вводить детям двумя дозами по 10 мкг с интервалом в три недели, в то время как канадцы старше 12 лет получают дозы по 30 мкг.
"Клинические испытания показали, что иммунный ответ у детей от пяти до 11 лет сопоставим с иммунным ответом у людей от 16 до 25 лет. Вакцина была эффективна на 90,7% в предотвращении COVID-19 у детей от пяти до 11 лет и серьезных побочных эффектов выявлено не было", – отметили в министерстве.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В Канаде, по данным местного минздрава, подтвердили 1,8 млн случаев COVID-19. Умерло от болезни 29,5 тыс. человек.
Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 29,9 млн канадцев (78%), завершили вакцинацию – 28,7 млн (75%).